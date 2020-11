Boże Narodzenie 2020. Limit osób na Wigilii. Ekspert komentuje

Boże Narodzenie 2020. Ograniczenia przy wigilijnym stole

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził specjalne obostrzenia, które mają ograniczyć transmitowanie śmiercionośnego wirusa. Obostrzenia te mają obowiązywać co najmniej do 27 grudnia. To oznacza, że ograniczenia będą stosowane także w wigilię oraz święta Bożego Narodzenia. Ile osób będzie mogło przebywać na kolacji wigilijnej? Z rozporządzenia wynika, że przy świątecznym stole będzie mogło być maksymalnie 5 osób plus osoby organizujące Wigilię.

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania (...) zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie" - czytamy w opublikowanym w czwartek rządowym rozporządzeniu.

Boże Narodzenie 2020. Ekspert komentuje przepisy

- To jest świadome postępowanie, trzeba jakoś walczyć z tą epidemią - powiedział. Jednocześnie profesor wyśmiał planowane przez rząd wprowadzenie limitu gości przy wigilijnym stole do pięciu osób. - To jest lekka przesada. Jak się wydaje coś takiego, to trzeba to egzekwować. Policja będzie chodziła po domach i sprawdzała, ile osób jest na Wigilii? Przecież to jest pośmiewisko! - dodał.