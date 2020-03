Koronawirus w Polsce. Dramatyczny apel lekarzy do rządu. "Tu nie chodzi o prywatę"

Koronawirus w Polsce. Dramatyczny apel lekarzy do rządu. "Jesteśmy po to, żeby mówić prawdę"

Wirtualna Polska wysłała do KPRM pytania, czy z apel dotarł do adresata, czyli Mateusza Morawieckiego, a także czy zamierza podjąć działania mające na celu uwzględnienie uwag środowiska lekarskiego w walce z koronawirusem. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Odpowiedź od rządzących otrzymał za to w piątek prezes NRL, który proponował zespołom zarządzania kryzysowego głos doradczy.

Prof. Matyja dodaje, że już w lutym alarmował rządzących, że nie jesteśmy przygotowani na koronawirusa. - Spotkałem się z masą przykrych komentarzy, również z ich strony. Mówili, że nie mam prawa się wypowiadać, bo nie jestem wirusologiem, tylko prostym chirurgiem. Tak, jestem prostym chirurgiem. Ale wypowiadam się nie jako chirurg czy prezes NRL, tylko w imieniu całego środowiska. Dlatego proszę: nie lekceważcie głosu profesjonalistów. My jesteśmy po to, żeby mówić prawdę, to jest naszym etycznym obowiązkiem. To my, lekarze, dużo wcześniej rozeznaliśmy to zagrożenie i nie myliliśmy się - podkreśla.