Ogłoszenie w związku z uruchomieniem procedury przetargowej pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM w minionym tygodniu. W we wtorek krótki tekst na ten temat pojawił się na stronie Wirtualnych Mediów.

KPRM ogłasza przetarg na publikację kondolencji i nekrologów. Chodzi o koronawirusa?

Na Twitterze można znaleźć komentarze sugerujące, że zestawienie tych dwóch informacji wzbudziło u wielu osób niepokój. "Czyli nie jest kolorowo", "widać, że szykują się na potężne ilości zmarłych z powodu koronawirusa" - to tylko niektóre z nich.

Zobacz też: Epidemia koronawirusa w Polsce. Szkoły zawieszone do Wielkanocy. Mateusz Morawiecki o decyzji

Z rozmów z pracownikami departamentu, który odpowiada za przetarg, wynika jednak, że podobna umowa obowiązuje od dawna i wkrótce wygasa termin jej ważności. - Do przetargu przygotowywaliśmy się od stycznia. To, że ogłoszenie pojawiło się w momencie epidemii to niezamierzony zbieg okoliczności - usłyszeliśmy w KPRM.