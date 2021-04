Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski ogłosił decyzję ws. obostrzeń, podał dane o nowych mutacjach

Rząd podjął decyzję, że przedłużone zostaną obostrzenia - ogłosił Adam Niedzielski. Jak podał szef Ministerstwa Zdrowia, restrykcje będą obowiązywać do 18 kwietnia. W przyszłym tygodniu ma zostać podjęta decyzja, co dalej z restrykcjami.

W trakcie konferencji Adama Niedzielskiego zapytano m.in. o powrót dzieci do szkół. - To są priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń - oświadczył minister pytany przez reportera WP Michała Wróblewskiego. - Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i klasy I-III wrócą do nauczania, co najmniej w trybie hybrydowym - dodał.