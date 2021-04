Nowe obostrzenia w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Niedzielski odpowiada

Rząd podjął decyzję ws. przedłużenia lockdownu w Polsce. Obecne obostrzenia potrwają co najmniej do 18 kwietnia.

Kiedy powrót do szkół? Adam Niedzielski o nowych obostrzeniach

- Powrót dzieci do szkół to priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń. Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych - zapowiedział minister Adam Niedzielski.