Nowe obostrzenia na wakacje? Jest odpowiedź Niedzielskiego

W środę odbyła się konferencja prasowa Adama Niedzielskiego dotycząca sytuacji epidemicznej w Polsce. Rząd przedłużył aktualne obostrzenia o nieco ponad tydzień. Będą one obowiązywać do 18 kwietnia .

Nowe obostrzenia. Co z wakacjami?

Adam Niedzielski przekazał, że priorytetowe dla rządu (w kwestii luzowania obostrzeń) jest powrót do edukacji stacjonarnej . Jako pierwsze swoją działalność mają wznowić przedszkola oraz żłobki. Rządzący chcą także, aby do szkół najpierw wrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

- Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i klasy 1-3 wrócą do nauczania, co najmniej w trybie hybrydowym - dodał minister zdrowia.

Wakacje 2021. Głos zabrał również Michał Dworczyk

O najbliższe wakacje pytany był również w środę minister Michał Dworczyk, który stwierdził, że według niego istnieje niewielka szansa na to, aby do wakacji zaszczepić połowę populacji .

- Wydaje mi się mało prawdopodobne, by do wakacji zaszczepić połowę populacji dwiema dawkami. Zrobimy wszystko, by jak najwięcej Polaków było zaszczepionych, ale jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek. Poza tym obostrzenia są ustalane na bieżąco. Tak będzie np. dzisiaj (środa - przyp. red.). Jest za wcześnie, by snuć takie rozważania - stwierdził szef KPRM na antenie Polskiego Radia.