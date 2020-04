Koronawirus. USA walczy z pandemią: wzrosła liczba zgonów i zakażonych

Poniedziałek to kolejny dzień, w którym przekroczono barierę 1000 ofiar - jednak w porównaniu z niedzielą liczba śmiertelnych przypadków spadła o ponad 200 osób. Jedynym stanem, w którym nie stwierdzono śmiertelnych przypadków SARS-CoV-2 pozostaje Wyoming. Za Oceanem w sumie ponad 360 tys. osób jest zakażonych koronawirusem.

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Nowym Jorku - tragiczny bilans wzrósł o 599 przypadków (do 4758 łączne). - Stan jest bardzo blisko osiągnięcia szczytu zakażeń albo został już nawet osiągnięty i przez pewien czas ten poziom powinien się utrzymać - ocenił gubernator Andrew Cuomo. Polityk ponownie apelował, aby ograniczyć wychodzenie z domów do minimum. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Siena College Research Institute restrykcji przestrzega 95 proc. mieszkańców.

Naukowcy są jednak ostrożniejsi - w swoich prognozach mówią o 16 kwietna - jako dniu, w którym ma dojść do szczytu zachorowań. Na tym modelu opiera się Biały Dom i przewiduje, że dzienna liczba zgonów ma wynieść ponad 3 tys. - mimo to władze ostrzegają, że są to prognozy mogące ulec zmianie.