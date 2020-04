Koronawirus. USA oskarżane o przejmowanie sprzętu. "Współczesne piractwo"

Koronawirus. USA oskarżone. Berlin: "Współczesne piractwo"

Koronawirus. Nie tylko USA. Problemem też Turcja i Kenia

Jak informuje "Guardian", oprócz Niemców, oskarżenia w stronę Waszyngtonu kieruje też Francja. Podobna sytuacja zaszła na lotnisku w Szanghaju, gdzie transport zamówionych maseczek miał zostać wykupiony za wyższą cenę przez Amerykanów. Administracja Trumpa zaprzecza, by miała ze sprawą cokolwiek wspólnego.

Głos w sprawie zabrał też Justin Trudeau, premier Kanady, która również ma podobny problem z maskami N95. Jak informuje brytyjski dziennik, rząd USA ma naciskać na firmę 3M, by zerwała kontrakty z innymi państwami. Trudeau zapewnił, że zrobi wszystko, by zamówiony przez Kanadę transport masek, dotarł do kraju.