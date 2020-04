Koronawirus na świecie. Bilans zakażonych wciąż rośnie. Gubernator Nowego Jorku: za kilka dni zabraknie nam respiratorów

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła już 60 tysięcy. Aż 45 tys. osób zmarło w Europie. Ponad 1,1 mln osób jest zakażonych. Najwięcej zakażonych jest obecnie w USA - ok. 300 tys. osób. Prezydent Donald Trump apeluje do mieszkańców, by zostali w domu, a jeśli z niego wychodzą, by zakładali maseczki. Problem w tym, że także w USA jest to towar deficytowy.

Koronawirus na świecie. Bilans zakażonych wciąż rośnie (PAP, Fot: EPA/PETER FOLEY)