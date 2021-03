Koronawirus. III fala przybiera na sile. Dr Paweł Grzesiowski dla WP: pandemia to trochę jak wojna

- Pięć województw podnosi średnią dla całego kraju - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Jego zdaniem obostrzenia, które mogłyby ograniczyć kontakty ludzi, a co za tym idzie: również transmisję wirusa, powinny być wprowadzane na podstawie danych regionalnych.

- Tymczasem hotele i szkoły zamknięte zostały tylko w jednym województwie. Musimy to uporządkować, bo kiedy ludzie widzą nielogiczność, to po prostu się buntują. Wcześniej wyłączyliśmy przecież wszystkie hotele w całym kraju, choć być może było to niepotrzebne - zauważa dr Grzesiowski.