Koronawirus. Absurdalne skierowanie na szczepienie na COVID. Michał Dworczyk komentuje

74-latek z Dargobądza (woj. zachodniopomorskie) jest po zawale oraz zmaga się z nowotworem. Telefonicznie próbował zapisać się na szczepienie do placówki w Szczecinie, ale tam zabrakło wolnych miejsc. Mężczyznę - jak poinformował TVN24 - skierowano do punktu szczepień przeciw COVID-19 do - oddalonego o ponad 850 km - Rzeszowa (woj. podkarpackie).