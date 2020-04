Koronawirus a ustawa aborcyjna 2020. Odpowiedź na list europosła PiS profesora Ryszarda Legutki

Grupa S&D z Parlamentu Europejskiego zarzuca polskim władzom wykorzystywanie pandemii SARS-CoV-2. Jednym z zarzutów ma być procedowanie ustawy aborcyjnej 2020, którą Sejm skierował do dalszych prac w komisji. W praktyce oznacza to, że został wyrzucony "do kosza". W takim przypadku prace nad projektem są zwykle spowolnione i mogą zostać "zamrożone" przez lata, jak stało się z tą inicjatywą w 2018 r.