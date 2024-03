Koreańczycy są wściekli. Płacą prawie 100 razy więcej

Mieszkańcy Korei Północnej narzekają, że Partia Robotnicza wyłudza od nich pieniądze i "traktuje ludzi jak idiotów". Ogromna różnica cen wynika z systemu socjalistycznego. Urzędnicy partyjni i rządowi stali się grupą uprzywilejowaną, co stało się widoczne również w systemie dystrybucji żywności.

Daily NK donosi, że pracownicy Partii Robotniczej, sądy, prokuratury, wojsko, policja i agencje bezpieczeństwa otrzymują zboże po cenach państwowych. Co więcej, państwo zmusza rolników do sprzedawania zboża rządowi po sztucznie zaniżonych cenach, co zmniejsza dochody gospodarstw.