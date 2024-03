Rosja podaje w wątpliwość twierdzenia Stanów Zjednoczonych na temat odpowiedzialności Państwa Islamskiego (ISIS) za atak na salę koncertową pod Moskwą, przekierowując uwagę na Ukrainę - przekazała agencja Reutera. ISIS przyznało się do zamachu i opublikowało materiał wideo z ataku. Stany Zjednoczone publicznie przyjęły tę wersję wydarzeń.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marija Zacharowa, zakwestionowała udział Państwa Islamskiego sugerując, że w zamach zamieszkany był Kijów. - Uwaga - pytanie do Białego Domu: Czy to na pewno ISIS? Czy możecie to jeszcze raz przemyśleć? - pyta urzędniczka na łamach gazety "Komsomolskaja Prawda". Zacharowa dodała, że Amerykanie rozpowszechniają wersję dotyczącą Państwa Islamskiego, żeby ukryć swoich "podopiecznych" w Kijowie.