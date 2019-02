Konwencja i obietnice PiS. Morawiecki zdradza, kiedy nowe przepisy wejdą w życie

- W pierwszej kolejności mamy już przygotowaną ustawę dotyczącą transportu - obiecuje Mateusz Morawiecki. Premier zdradza szczegóły programu Prawa i Sprawiedliwości na antenie TVP Info. Ustawa ws. rozbudowy PKS-ów ma być gotowa już w marcu.

- Będzie to polegało na przekazaniu dobrze wyliczonych sum pieniędzy dla powiatów po to, żeby mogli od tzw. wozokilometra odbudować ten transport. Startujemy z tym programem od kwietnia. Ustawa będzie gotowa już w marcu - dodaje Morawiecki.

Szef polskiego rządu zapowiada, że w maju będzie wypłacony dodatkowy "zastrzyk" dla emerytów. Nazwał ten program Emeryturę Plus, który będzie dotyczył dla wszystkich emerytów. - Potem w kolejności chcemy wprowadzić program 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca tego roku - zdradza Mateusz Morawiecki .

Mateusz Morawiecki odniósł się również do krytyki ze strony opozycji. - To nie jest tani populizm, to są dobre programy dla polskich rodzin. Byliśmy w stanie rozpędzić gospodarkę do takiego poziomu, żeby działa dobrze - powiedział polityk, przypominając, że PO miała 8 lat na to, by "wdrożyć dobre programy społeczne".