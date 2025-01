Zwabili pracownicę do toalety. Wtedy doszło do napadu

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Kobieta i mężczyzna zwabili pracownicę do łazienki pod pretekstem awarii wodociągu, po czym zamknęli ją w toalecie.

33-latek i jego 26-letnia żona trafili do policyjnego aresztu. We wtorek i w środę zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktu z nią.