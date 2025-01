Wydatki na obronność wzrosły do 6,3 proc. PKB, co stanowi jedną trzecią budżetu. W obliczu tych wyzwań, Władimir Putin może być zmuszony do podjęcia negocjacji pokojowych z Ukrainą. Anonimowe źródła bliskie Kremlowi sugerują, że kluczowe cele wojenne zostały już osiągnięte, co może ułatwić rozmowy.