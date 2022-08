Kontrowersyjne słowa papieża. Jest komunikat Watykanu

W oświadczeniu Stolica Apostolska zaznaczyła: "W kontekście wojny na Ukrainie, liczne są wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i jego współpracowników na ten temat. Mają one na celu głównie zachęcenie duszpasterzy i wiernych do modlitwy, a wszystkich osób dobrej woli do solidarności i wysiłków na rzecz odbudowy pokoju".