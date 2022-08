Putin wykorzysta śmierć Duginy? "Kreml może stymulować swoje społeczeństwo"

W podobnym tonie wypowiada się profesor Daniel Boćkowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. - Kreml po zamachu może stymulować społeczeństwo do ponownego zainteresowania wojną. Rosyjscy propagandyści są w tym nieźli, ale są też do bólu przewidywalni. Dugin jest co prawda prokremlowskim ideologiem, ale to bardziej jego córka była w Rosji na topie. Występowała bardzo często w materiałach propagandowych, nawoływała do nienawiści wobec Zachodu i Ukrainy. Była utożsamiana z systemem. Kreml może to chcieć wykorzystać – mówi nam prof. Daniel Boćkowski.