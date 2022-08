Ukraińcy mówią: "dość". Jest reakcja na słowa papieża

- Ukraińskie serce rozrywa się z powodu słów papieża. To było niesprawiedliwe - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. W ten sposób skomentował słowa Franciszka po śmierci Darii Duginy. - Niewinni płacą za wojnę, niewinni - mówił papież. W odpowiedzi na to nuncjusz apostolski w Kijowie został zaproszony do MSZ Ukrainy. "Papież Franciszek nigdy nie zwrócił szczególnej uwagi na konkretne ofiary wojny, w tym 376 ukraińskich dzieci zabitych z rąk rosyjskich okupantów" - miał usłyszeć arcybiskup Visvaldas Kulbokas.