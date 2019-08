Koniec świata 2019. Amazonia płonie, a Grenlandia topnieje w zastraszającym tempie. Czeka nas ekologiczna zagłada?

Koniec świata 2019. Amazonia ogarnięta ogniem to nie jedyny problem, z którym tego lata zmaga się nasza planeta. Naukowcy szacują, że stopi wkrótce stopni się około 440 mld ton pokrywy lodowej Grenlandii.

Koniec świata 2019 – Amazonia pochłonięta w ogniem

Pożary lasów Amazonii trwają już od dwóch tygodni i osiągnęły olbrzymią skalę. Na domiar złego Brazylia nie skorzysta z pomocy finansowej 20 mln dolarów, którą na walkę z pożarami zaoferowały kraje grupy G7. Środki miały być przeznaczone przede wszystkim na wysłanie samolotów gaśniczych, ale nie zgodził się na to prezydent Jair Bolsonaro. Należy zaznaczyć, że lasy deszczowe Amazonii są określane mianem „zielonych płuc Ziemi”. Mają olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo klimatyczne, a Brazylia dysponuje aż 60 proc. powierzchni amazońskich lasów. Ekolodzy biją na alarm, mówiąc o nieodwracalnych skutkach tej katastrofy. Wypalony teren jest tak duży, że nie wiadomo, czy będzie ona w stanie sama się zregenerować.

Grenlandia topnieje – zmiany klimatyczne wywołają koniec świata?

Pokrywa lodowa Grenlandii topnieje sześć razy szybciej niż jeszcze 20 lat temu. W sierpniu 2019 tylko jednego dnia do oceanu wpadło 11 mld ton lodu. Jeden miliard straconego lodu odpowiada 400 tysiącom basenów olimpijskich, a jak tłumaczy Duński Instytut Meteorologiczny, 100 miliardów ton odpowiada wzrostowi globalnego poziomu mórz o 0,28 milimetra. Zdaniem Davida Hollanda z Uniwersytetu w Nowym Jorku sytuacja może doprowadzić do „końca naszej planety” w kontekście geograficznym. Satelita NASA zarejestrował, że Grenlandia straciła około 255 mld ton lodu rocznie od 2003 do 2016 roku. W 2019 roku dane szacują znacznie wyższe liczby. David Holland podkreślił, że takie zjawisko nie jest dobre dla Ziemi i należy dołożyć wszelkich starań, aby poprawić tę sytuację.