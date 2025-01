Koniec pomocy USA dla Ukrainy? Tego nie dostaną, bo Joe Biden nie zdążył wydać

Donald Trump nie wstrzymał wszelkiej pomocy Ukrainie - zapewniają główne ukraińskie media (UA.news, Kyiv Independent, RBC Ukraina). Nagłaśniają zarazem dementi opublikowane przez ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Burza wokół tematu powstała, gdy w piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio powołując się na dekret Donalda Trumpa, ogłosił zamrożenie programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. To czas oceny skuteczności i zgodności programów z amerykańską polityką zagraniczną.

"Pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy nie podlega ograniczeniom wynikającym z niedawnego dekretu, ponieważ dotyczy wyłącznie programów rozwojowych, a nie wsparcia wojskowego" - przekazali urzędnicy Departamentu Obrony USA w odpowiedzi na pytanie ukraińskiego serwisowi Voice of America.

Oznacza to, że kontrakty na produkcję broni dla Ukrainy w ramach programu USAI, ustanowionego przez administrację Bidena, pozostają w mocy. Ukraina otrzymuje pomoc od Stanów Zjednoczonych w ramach trzech programów Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) i Foreign Military Financing (FMF). Wstrzymaniu (na 90 dni) podlega kontynuacja pomocy w ramach US Aid. Ta forma pomocy wynosiła 8,6 mld dol. przeznaczanych na m.in.: odbudowę zniszczonej rosyjskimi atakami sieci energetycznej, wsparcie straży pożarnych, a także bezpośredniego wsparcia budżetu Ukrainy .

- Nie sądzę, aby w amerykańskim planie zatrzymania wojny w Ukrainie była opcja wstrzymania dostaw broni i amunicji. Byłoby to nielogiczne, niczym zaproszenie Kremla do kontynuowania wojny - komentuje gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych w Polsce, komentator wydarzeń na wojnie w Ukrainie.

- Dostawy broni, a także zapowiedź zaostrzanie sankcji wycelowanych w sprzedaż rosyjskich surowców to elementy przekazu i ostrzeżeń, mających skłonić Władimira Putina do podjęcia negocjacji - dodaje.

- Wstrzymanie dotacji budżetowych oznacza, że ukraińska gospodarka działa w skrajnie trudnej sytuacji. Będzie więcej problemów z ich własną produkcją wojskową, przemysłową, wypłatami świadczeń. Możliwe, że Amerykanie chcieliby szukać jakichś oszczędności w finansowaniu procesów odbudowy Ukrainy. Jak odbudowywać, skoro działania wojenne nie zostały wstrzymane - dodaje gen. Skrzypczak. Jego zdaniem, plan administracji USA, co do zakończenia wojny pozostaje niejasny.

Przypomnijmy, że ustawa pomocy dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów została uchwalona przez Kongres USA w kwietniu 2024 roku. Administracja Joe Bidena przystąpiła do realizacji planu, aby "wydać każdego centa" z tej puli. W listopadzie urzędnicy Pentagonu nieoficjalnie przekazali mediom, że osiągnięto limit możliwości przeładunkowych w dostawach dla Ukrainy.

W bezpośrednich kompetencjach Joe Bidena pozostało wydanie 10 mld dol. w ramach Presidential Drawdown Authority (PDA). To program, w którym Ukraina otrzymuje w sprzęt wojskowy z zapasów czy nadwyżek amerykańskiej armii.

Dane o realizacji programu PDA wskazują, że na początku stycznia ustępujący prezydent nadal dysponował kwotą prawie 4,3 mld dolarów. 9 stycznia podpisał pakiet pomocy (systemy przeciwlotnicze, amunicja powietrze-ziemia, sprzęt wsparcia dla ukraińskich F-16 ) o wartości 500 mln dolarów. To był ostatni dar dla Ukrainy. Pozostało 3,8 mld. Ukraińscy eksperci sądzą, że właśnie te środki administracja Trumpa zechce zatrzymać.

- Mam nadzieję, że to, co zrobiliśmy, sprawi, że (Trump - przypis red.) nie będzie mógł porzucić Ukrainy - przekazał Joe Biden polskiemu korespondentowi Polskiego Radia w pożegnalnej pogawędce pod Białym Domem.

Inny program, Foreign Military Financing (FMF), umożliwia Ukrainie zakup broni i amunicji od amerykańskich firm zbrojeniowych. Skąd pieniądze? Padły ważne słowa kluczowego urzędnika Trumpa. Keith Kellogg , specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji, w piątkowym wywiadzie dla amerykańską telewizją Fox News ujawnił, że administracja USA rozważa możliwość wykorzystania zamrożonych rosyjskich funduszy (300 mld dolarów) do sfinansowania zakupu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy .

Podkreślił, że taki mechanizm wsparcia mógłby stanowić kluczowy element szeroko zakrojonego planu mającego na celu zarówno pomoc Ukrainie w jej walce z Rosją, jak i wzmocnienie krajowego przemysłu zbrojeniowego. - Nie raz podnosiliśmy temat wykorzystania rosyjskich aktywów do finansowania zakupu broni z USA. To jeden z elementów, które mogą znaleźć się na stole do dyskusji z prezydentem - dodał.