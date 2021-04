Koniec koalicji z PiS na czele? Jan Maria Jackowski dał do myślenia

Zbliżające się głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy sprawia, że zaostrza się spór w Zjednoczonej Prawicy. W mediach coraz częściej mówi się o rozpadzie koalicji rządzącej. Opinię w tej sprawie w programie WP "Newsroom" wygłosił senator ZP Jan Maria Jackowski. Polityk porównał obecną sytuację do zdarzeń, które poprzedziły upadek rządów AWS i rozpad koalicji PiS, LPR i Samoobrony w 2007 roku. - Polityka hakowa to jest broń w gruncie rzeczy obosieczna, bo jeśli krytyka dotyczy osób sprawujących funkcje publiczne, to może być uzasadniona (…). Zdarza się, że w polityce hakowej używa się różnych metod, by dyskredytować członków rodziny danego polityka i taka sytuacja jest bardzo naganna moralnie i źle oceniana przez opinię publiczną - powiedział. Jackowski mówił również, że ofiarami tzw. "haków" bardzo często padają ci, którzy ich używają. - Jest takie pojęcie w socjotechnice - efekt bumerangu. Oznacza, że czasem nadawca nadając jakiś przekaz może się przekonać, że ten przekaz do niego wraca i to on staje się jego ofiarą - zaznaczył.

Rozwiń