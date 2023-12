Kongres nie zdąży. Pat ws. pieniędzy dla Ukrainy

Zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh przedstawiła więcej szczegółów w czwartek. Wyjaśniła, że choć Pentagon wciąż ma uprawnienia do przekazania sprzętu o wartości 4,6 miliarda dolarów, to został mu zaledwie 1 miliard na uzupełnienie broni przekazywanej Ukrainie. Ta druga liczba ma znaczenie, by gotowość amerykańskiego wojska nie została osłabiona.