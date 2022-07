Premier o "recepcie" Tuska i Balcerowicza. "Bieda, chaos, bezrobocie"

Szef polskiego rządu przekonywał, że "to, co działo się z terenami po PGR-ach w czasie transformacji ustrojowej doprowadziło do bezrobocia". Morawiecki poinformował, że ponad 1300 gmin skorzysta na programie wsparcia dla terenów popegeerowskich. Z kolei wiceminister Szefernaker dodał, że do tych gmin trafi 4 mld złotych.