"Putin go kocha" i może zrobić z niego namiestnika Kremla w Donbasie. Kim jest Dmitrij Rogozin?

Dziennikarze niezależnego rosyjskiego portalu Meduza wskazują, że prezydent Rosji od dawna ma słabość do obecnego szefa agencji Kosmicznej Roskosmos. Imponować ma mu szczególnie "ostentacyjny patriotyzm" Rogozina. "Putin go kocha i to od dawna" - twierdzi rozmówca portalu.