Katastrofa w Fukushimie. Cztery osoby muszą zapłacić 82 miliardy dolarów

Katastrofa w Fukushimie

11 marca 2011 r. Fukushimę nawiedziło silne trzęsienie ziemi oraz tsunami, którego fale doprowadziły do potężnej awarii elektrowni jądrowej. Pojawiły się problemy z systemami chłodzenia, co spowodowało stopienie się prętów paliwowych. Zanotowano znaczną emisję substancji promieniotwórczych. Ewakuowano ponad 160 tysięcy mieszkańców, żyjących w pobliżu. Na skutek awarii doszło do skażenia powietrza, wody i żywności, a sama katastrofa nuklearna została określona największą od 1986 r., kiedy to wybuchł reaktor w elektrowni w Czarnobylu.