Spór o Turów zakończony? Premier: Czechy wycofały skargę

Nauka stacjonarna? "Możliwa decyzja o szybszym powrocie do szkół"

Przemysław Czarnek z kolei zapytany został o to, czy możliwy jest szybszy powrót do nauki stacjonarnej. Wskazał, że temat jest wciąż przedmiotem wielu toczących się dyskusji członków rządu i współpracujących z nim ekspertów. - To jest drugi dzień, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Będziemy to poddawać szczególnej analizie - dodał.