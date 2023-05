Kompromitacja na Placu Czerwonym. Ukraińcy już się śmieją

Rosyjscy propagandyści starają się wytłumaczyć brak nowoczesnego sprzętu na paradzie zwycięstwa. "W tym roku - bez części lotniczej i z minimalnym wyposażeniem. To uzasadnione. Najgorszym rozwiązaniem byłoby przejechanie przez Plac Czerwony tym, co jest dziś potrzebne na froncie, gdzie nasi bojownicy codziennie czekają na ukraińską 'ofensywę'. Co więcej, mieliśmy dość imponujących parad. Będzie więcej - ale po zwycięstwie" - piszą na Telegramie.