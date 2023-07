"Kompromitacja". Fala komentarzy po konferencji Szymczyka

"Dzisiejsza konferencja to kompromitacja" - napisała na Twitterze posłanka z klubu Lewicy Magdalena Biejat, odnosząc się do wystąpienia Komendanta Głównego Policji na temat interwencji w krakowskim szpitalu. To nie jedyny komentarz w tej sprawie: jedni bronią policji, gdy drudzy wskazują na wątpliwości, jeśli chodzi o działania służb ws. pani Joanny.