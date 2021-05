Komorowski wróci do gry tym razem w PSL? Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Bronisław Komorowski zwiąże się politycznie z PSL? - Z natury rzeczy prezydenci w Polsce, po byciu prezydentami czy w trakcie prezydentury, zrzekają się legitymacji partyjnej. To samo zrobił Bronisław Komorowski i nie sądzę, żeby do jakiejkolwiek formacji politycznej się chciał wpisywać - odparł Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL był gościem programu "Newsroom WP". Jak dodał, były prezydent "wsparł PSL w ostatnim czasie", i to nie tylko słowami. - Razem składaliśmy wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w przeddzień święta Konstytucji 3 Maja i jak powiedział sam pan prezydent Komorowski, pierwszy raz właśnie w takim gronie. Myślę, że to ważny sygnał - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. - Byli też posłowie konserwatywnej części Platformy, byli nasi parlamentarzyści. My mówimy od dawna o umiarkowanym centrum, które chcemy budować dla Polaków. To jest część tego planu, który będziemy realizować - dodał.

Rozwiń