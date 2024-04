Kamiński ujawnia na komisji. W tle Kobos i setki tysięcy złotych

- Proceder trwał dwa tygodnie, wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Podczas zatrzymania Edgara Kobosa zabezpieczono 150 tys. zł. To nie były pieniądze z kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowych. Później na posesji rodziców znaleziono skrytkę, w której znajdowało się ok. 100 tys. Z tego procederu zabezpieczono łącznie ok. 250 tys. - powiedział przed komisją śledczą ds. afery wizowej Mariusz Kamiński.