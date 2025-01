Rewolucja w Kościele. Przełomowa decyzja Watykanu ws. kleryków

Jest to duża zmiana w podejściu Kościoła. Wcześniej Benedykt XVI jasno zakazał przyjmowania do seminarium osób, które mają "głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne".

To stanowisko w 2018 roku potwierdził papież Franciszek na spotkaniu z włoskimi biskupami, mówiąc, żeby ci "starannie sprawdzali kandydatów do kapłaństwa i odrzucali każdego, co do którego podejrzewają homoseksualizm".