Komisja Europejska nie jest przygotowana na kryzys uchodźczy? Niepokojące doniesienia z Brukseli

Wojna w Ukrainie. Niepokojące informacje z Brukseli

We wtorek w Brukseli doszło do nieformalnego spotkania unijnych dyplomatów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat kryzysu uchodźczego - wynika z informacji PAP. W zebraniu udział wzięli m.in. urzędnicy z Niemiec, Polski, Francji i innych państw, do których od trzech tygodni docierają uchodźcy.