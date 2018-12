Kolejny list otwarty do prezydenta. Bronią ambasadora Polski na Ukrainie

Polscy eksperci, przedsiębiorcy czy dziennikarze apelują do Andrzeja Dudy o nieodwoływanie Jana Piekły. Pod listem otwartym w tej sprawie podpisało się 45 osób. "Ten czas jest trudny dla relacji polsko-ukraińskich. Konsekwencje dziś trwających procesów będą miały wpływ na lata" - czytamy.

Z apelem o odwołanie dotychczasowego postanowienia do prezydenta zwróciło się 45 osób: dziennikarzy, ekspertów i przedsiębiorców. Podpisali sie m.in. dyrektorka TV Biełsat Agnieszka Romaszewska, publicysta Piotr Zaremba, bloger Marcin Rey czy dziennikarka TVP Maria Przełomiec. Chcą, aby Piekło swoją funkcję pełnił do końca urzędowania, lub do kampanii wyborczej przed wyborami do Rady Najwyższej Ukrainy.