Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji. Wstrząsy odczuwane też rano

Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 21:22 czasu lokalnego (18:22 w Polsce). To kolejne takie zdarzenie w Turcji. Wstrząsy o magnitudzie 4,6 są odczuwalne przez większość osób, ale zazwyczaj są nieszkodliwe. Kilkadziesiąt minut później do podobnego zdarzenia doszło w mieście Andırın w w prowincji Kahramanmaraş w południowej części Turcji.