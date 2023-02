Trzęsienie ziemi uderzyło w Turcję

Malatya to jedno z miast, które mocno ucierpiały podczas potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję 6 lutego. Jak relacjonuje reporter CNN Türk, który od kilku dni jest w tej miejscowości, ludzie nie mieszkają obecnie w swoich domach - nawet w tych, w które przetrwały trzęsienie. Konstrukcja wielu z nich została naruszona i ludzie czekają na opinię ekspertów, czy nadają się one do zamieszkania.