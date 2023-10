Kolejne przeprosiny. Pomaska wygrała w sądzie

Wszystko zaczęło się od zdjęć udostępnionych przez Jarosława Sellina - posła PiS i wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, który podobnie jak Agnieszka Pomaska, kandyduje do Sejmu z Gdańska. Opublikował on zdjęcie, na którym widać posłankę KO wręczającą ulotki kierowcom na zablokowanej drodze. Na tylnej szybie jednego z aut, do którego podeszła posłanka, był wulgarny napis: "Głosowałeś na PiS? To w***! Żebym cię tu k*** więcej nie widział!".