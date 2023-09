Kolorowanka z kandydatem PiS. "Za publiczne pieniądze"

- Zwykła kolorowanka, ciekawa rzecz dla dzieci - mówi na wstępie posłanka Pomaska. - Ale co się okazuję. W tej kolorowance jest wizerunek pana prezesa Gajdy. To jest również kolorowanka finansowana z publicznych pieniędzy. Z nich można pokolorować prezesa Gajdę. Szacujemy, że na tę prekampanię prezesa - który dzisiaj jest kandydatem PiS z ostatniego miejsca w okręgu gdyńskim - wydano co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - mówi Pomaska na nagraniu z konferencji prasowej.