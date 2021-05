Kolejne linie zawieszają loty nad Białorusią. Odwołany kurs do Moskwy

Francja. Linie lotnicze Air France zawieszają loty nad Białorusią

"Air France przyjęły do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej i w związku z tym zawieszają loty swoich samolotów w białoruskiej przestrzeni powietrznej do odwołania. Samoloty, które są już na trasie, będą miały zmienione plany lotów" - czytamy we wtorkowym komunikacie przewoźnika.