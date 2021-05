Unia odpowiada Białorusi. Ekspert nie ma wątpliwości: To żelazna kurtyna

To decyzja, która najmocniej może uderzyć w reżim. - To na pewno będzie cios finansowy, ponieważ Belavia lata przede wszystkim do państw unijnych. To nie jest duży operator lotniczy i to nie jest firma, która ma wiele samolotów latających na bardzo długich dystansach. Może to także skomplikować przeloty do innych części świata, jak choćby do Afryki Północnej czy nawet na Bliski Wschód. Dokładając do tego fakt, że rynek i tak ucierpiał z powodu pandemii, może to nawet doprowadzić do upadku tych linii. Ponadto, wedle ocen niektórych specjalistów, wkład branży lotniczej w PKB Białorusi wynosił nawet 2-3 proc., co państwo na pewno odczuje - mówi Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.