Kolędowanie na Twitterze. Śpiewali minister Przemysław Czarnek i wiceszef MSZ

"22:25, nowa funkcjonalność tt, pokój do rozmów. 1600 osób rozmawia z Przemysławem Czarnkiem i Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Młodzi rozmawiają o fenomenie K-Pop, kolędują, kulturalnie dyskutują mimo różnych poglądów. To są właśnie te detale. Słucham i pozdrawiam, Polska należy do młodzieży!" - napisał poseł PiS Bogdan Rzońca dodając hashtag "The Voice Of Twitter".