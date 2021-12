"Fakty" przypomniały wypowiedzi Kaczyńskiego. "Lex TVN" był w planach od dawna?

Następnie wyemitowane zostało zestawienie wypowiedzi polityków PiS, którzy przez lata krytycznie odnosili się do działań TVN. Wśród cytowanych przodował Jarosław Kaczyński. - Ludzi trzeba zbliżyć do rzeczywistości i nauczyć tę rzeczywistość oceniać niezależnie od tego, co słyszą w TVN24 czy w podobnych rozgłośniach - mówił lider PiS przed laty. - Musimy z tym "Szkłem Kontaktowym" podniesionym do trzeciej potęgi wygrać - powiedział przy innej okazji. - TVN mógłby odwrócić kamerę. My bojkotujemy TVN. W sensie, nie chodzimy tam na audycje - mówił jeszcze innym razem.