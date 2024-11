Kolęda po nowemu i staremu [OPINIA]

I choć w zależności od miejsca, gdzie mieszka, może ono wyglądać odmiennie, to właśnie ona pozostawała bardzo długo znakiem rozpoznawczym polskiej tradycji kościelnej. Pandemia i później przyspieszona laicyzacja zaczęła to jednak zmieniać i dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie (a czasem i odpowiedź na nie) o to, jak zreformować ten zwyczaj tak, by z jednej strony go zachować, a z drugiej nadać nowy, bardziej adekwatny do rzeczywistości kształt.