Spór metropolitów [OPINIA]

Zastrzeżenie to sprawia, że nie sposób - wbrew zachwytom polityków lewicy, w tym autorki ustawy Katarzyny Kotuli - uznać, że deklaracja ta oznacza wsparcie dla rządowego projektu. Jeśli już to kardynał - ostrożnie - dał do zrozumienia, że byłby gotów poprzeć (a przynajmniej nie protestować) przeciwko rozwiązaniom PSL-u (których, co uczciwie trzeba powiedzieć, wciąż nie znamy). A jasnym na to dowodem jest stanowisko rzecznika prasowego kardynała, który mocno ograniczył znaczenie jego słów.