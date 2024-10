"Jawny bunt" przeciwko papieżowi. Abp Jędraszewski nie poleciał do Watykanu

"Wyborcza" zwróciła uwagę na to, że synteza posynodalna powinna w pierwszej kolejności trafić do Episkopatu, a później do Stolicy Apostolskiej. Finalna wersja dokumentu była jednak niekorzystna dla abp. Jędraszewskiego, którego wskazano jako główne źródło kryzysu w krakowskim Kościele. Dlatego syntezę utajniono, a Episkopat najprawdopodobniej otrzymał jego inną wersję.