Tych wskazówek Kościół w Polsce, ale i Kuria Rzymska nie mogą zignorować [OPINIA]

Kluczowe w tym dokumencie pozostają rekomendacje. To w nich, jak w soczewce, skupia się to, w czym niedomagają kościelne struktury, a także to, co pozostaje kluczowym wyzwaniem. Podstawowym zarzutem wobec Watykanu (i to trzeba powiedzieć jasno: właśnie wobec niego, a konkretniej - wobec Dykasterii Nauki Wiary, która się tym zajmuje) pozostaje tempo rozpatrywania spraw. To ono jest wyraźnie za niskie, a zwracają na to uwagę nie tylko osoby skrzywdzone, ale także - jak wskazuje raport - biskupi, którzy wprost sugerują, że opóźnienia w tej kwestii są "uporczywe i częste", a problem ten należy rozwiązać "na najwyższych szczeblach Kurii Rzymskiej".