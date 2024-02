82 zgłoszenia w 2023 roku. Nowe dane ws. pedofilii w Kościele

Szczegółowy raport w marcu

- Te dane pokazują, że dramat wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele to nie jest tylko przeszłość, ale wyzwanie, które stoi przed nami do przepracowania - ocenił ks. Studnicki. Przyznał, że "u postaw wielu przestępstw jest bardzo duża niedojrzałość psychoseksualna sprawców, a to oznacza, że problem jest dużo bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać".