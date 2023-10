Współpracował z papieżami. Usłyszał poważne zarzuty

We wrześniu 2022 r. pojawiły się informacje, że o. Polikarp N. został zawieszony w posłudze kapłańskiej. Miało być to związane z faktem, że prokuratura bada doniesienia wskazujące, iż mógł on dopuszczać się przestępstw wobec małoletnich. Teraz okazało się, że duchowny usłyszał zarzuty w tej sprawie.