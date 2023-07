Odlot Korwin-Mikkego. "Co 10. dziecko pomyśli, że pedofilia to coś fajnego"

Korwin-Mikke o przemocy i pedofilii

- Jest stare powiedzenie, że jak chcesz, żeby coś było zrobione, to możesz albo zrobić to samemu, albo zapłacić komuś, albo zabronić dziecku to robić. Jeżeli będziecie dziecku mówili, że okropną rzeczą jest pedofilia, to co 10. dziecko pomyśli "aha, to ta pedofilia to coś fajnego" - mówił poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Przekonywał, że ma ośmioro dzieci i "wie, jak one rozumują".